Belarus/prezidenţiale: Opozanta Svetlana Tihanovskaia cere o ''alegere onestă'' Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia a cerut duminica, ziua alegerilor prezidentiale, sa se garanteze un scrutin onest, dupa o campanie marcata de ascensiunea surprinzatoare a acestei rivale a presedintelui Aleksandr Lukasenko si de un val de represiune, informeaza AFP.



"Vreau intr-adevar o alegere onesta, asta cer", a spus ea jurnalistilor, dupa ce a votat intr-un birou electoral din Minsk.



Tanara de 37 de ani, care a denuntat deja in ultimele zile "fraude rusinoase", a asigurat ca puterea nu are de ce sa se "teama si ca daca poporul intreg il sustine intr-adevar pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

