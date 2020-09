Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza AFP.

- Zeci de mii de bieloruși au manifestat din nou, duminica, la Minsk, impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Protestele continua de aproape o luna, de la alegerile de pe 9 august, pe care Lukașenko le-a caștigat cu 80% din voturi. Corectitudinea alegerilor…

- Politia anti-revolta din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le-a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii…

- Politia din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii au fost condusi…

- Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței…

- Numeroase lanturi umane s-au format joi in capitala Belarusului pentru a denunta reprimarea violenta a protestelor care au urmat dupa realegerea controversata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, scrie Agerpres, citand AFP.

- Peste 1.000 de persoane au fost retinute in a treia seara de proteste din Belarus, a anuntat Ministerul de Interne de la Minsk, citat de Reuters, potrivit news.ro.Potrivit sursei citate, 51 de protestatari si 14 membri ai fortelor de ordine au fost raniti in timpul protestelor. Citește…