- Belarusul va desfașura trupe de operațiuni speciale in trei zone din apropierea graniței sale sudice cu Ucraina, au anunțat forțele armate ale țarii, marți, dupa ce Aleksandr Lukașenko a vorbit despre posibilitatea obținerii de rachete rusești pentru a consolida apararea țarii, relateaza Reuters, citat…

- Belarusul va desfașura „trupe de operațiuni speciale” in trei zone din apropierea graniței sale sudice cu Ucraina, au anunțat forțele armate ale țarii, marți, dupa ce Aleksandr Lukașenko a vorbit despre posibilitatea obținerii de rachete rusești pentru a consolida apararea țarii, relateaza Reuters.

- Alexei Arestovici, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca razboiul din Ucraina va depași granițele țarii sale. Potrivit lui, „umbra razboiului a cazut asupra Moldovei, este de mult timp asupra Belarusiei și asupra regiunii ruse”, scrie unian.net

- Alexandr Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului care a permis Rusiei sa foloseasca teritoriul sau pentru a intra cu trupe in Ucraina, a avertizat joi ca propunerea Poloniei de a trimite trupe internaționale de menținere a pacii in Ucraina ar putea declanșa „Al Treilea Razboi Mondial”, relateaza…

- Belarusul desfasoara mai multe trupe la granita sa cu Ucraina, a relatat agentia de stat Belta, care a citat declaratii facute marti de presedintele tarii, Aleksandr Lukasenko, transmite Reuters.

- Aleksandr Lukașenko amenința Kievul ca armata sa va interveni daca Ucraina in mai amența cetațenii și confirma loviturile asupra Ucrainei insa pentru moment lasa pe seama Rusiei razboiul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…