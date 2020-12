Belarus: Uniunea Europeană impune o nouă rundă de sancțiuni împotriva regimului Lukașenko Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord miercuri pentru a aplica sancțiuni economice suplimentare asupra Belarusului din cauza reprimarii brutale ale protestelor anti-Lukașenko, 29 de persoane și 7 companii sau organizații urmând sa fie vizate de noile sancțiuni, relateaza Euractiv.



Masurile vor fi anunțate oficial joi când va fi publicata lista persoanelor și entitaților vizate, aceasta fiind a treia runda de sancțiuni impusa de UE împotriva regimului lui Alexandr Lukașenko.



Lușașenko, fiul sau, și peste 50 de oficiali bieloruși sunt…

