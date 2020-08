Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar care era spitalizat dupa ce fusese impuscat de fortele de ordine din Belarus a murit astazi, au afirmat rudele barbatului, Le Figaro .Protestatarul, identificat drept Ghennadi Ciutov, in varsta de 43 de ani, a decedat in Spitalul Militar din Minsk, dupa ce fusese ranit la cap. Este…

- CHIȘINAU, 19 aug – Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca SUA vor discuta cu Rusia despre situația din Belarus la momentul potrivit. © REUTERS / POOLUE se amesteca in Belarus: liderii europeni, videoconferința extraordinara “Imi place democrația, e un cuvant important. Se…

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus si vor cere Rusiei sa nu se implice in fosta republica sovietica, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Conform…

- Barbatul in varsta de 34 de ani a fost ucis in timpul protestelor din Minsk de catre forțele de ordine care au suprimat manifestațiile prin violența, folosind gaze lacrimogene, batand oamenii și impușcandu-i. Recent au aparut in medul online imagini surprinse in momentul in care barbatul a fost impușcat…

- Vasili Hamutovski (41 de ani), fost portar la fost portar la FCSB intre 2003 și 2006, este afectat de situația tensionata din Belarus. Dupa ce Aleksandr Lukașenko, ultimul dictator al Europei, la putere de 26 de ani, a caștigat alegerile (al 6-lea mandat), anunțand un procent incredibil (80,23%), oamenii…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa preluat de agerpres.Vezi…

- Mii de oameni au iesit in strada la Minsk, dar si alte orase din Belarus, imediat dupa ce au fost anuntate rezultatele exit-poll, care aratau ca Aleksandr Lukasenko a obtinut victoria la prezidentiale duminica, 9 august. Manifestantii au scandat „libertate” si i-au cerut actualului presedinte sa plece.

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a convocat joi, 6 august, o reuniune cu privire la asigurarea conditiilor de securitate in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 9 august, in cadrul careia a cerut ca procurorii generali ai Rusiei și Ucrainei sa fie chemati in…