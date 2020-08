Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a denuntat marti alegeri prezidentiale ''nici libere, nici echitabile'' in Belarus si a amenintat cu sanctiuni impotriva celor responsabili de violente, potrivit unei declaratii adoptate de cele 27 de state membre ale blocului comunitar, relateaza AFP. …

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de modul in care s-au desfasurat alegerile din Belarus, ”care nu au fost libere si corecte”, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, in timp ce ciocnirile dintre politie si protestatari au continuat luni, transmite Reuters, citata de News.ro . ”Condamnam…

- Alegatorii din Macedonia de Nord voteaza miercuri intr-un scrutin legislativ cu rezultat imprevizibil, castigatorului urmand sa-i revina deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si combaterea unei crize epidemice in plina resurgenta, transmite AFP. Alegerile sunt primele de cand statul…

- ​Statele Unite și Uniunea Europeana au nevoie de o politica comuna fața de China pentru a rezista acesteia, a declarat joi secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, numind Beijing-ul o amenințare și acuzându-l ca ar fura know-how-ul european pentru a-și dezvolta economia, potrivit AFP.Pompeo…

- Partidul Progresist Sarb, al președintelui Aleksandr Vucic, este pe cale sa caștige alegerile parlamentare cu 63%, conform primelor estimari ale rezultatului scrutinului care a avut loc duminica. „Sunt in politica de foarte mult timp, dar niciodata nu am experimentat un moment ca acesta. In seara asta,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Revin la uriașul scandal generat de cea mai respectata instituție din Germania, Curtea Constituționala, care se opune celei mai respectate instituții din UE, personificarea statului de drept și anume Curtea Europeana de Justiție. Natura acestui conflict istoric ține de viitorul…