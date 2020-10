Stiri pe aceeasi tema

- Maria Kolesnikova risca pana la cinci ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata de aceasta acuzatie, in conformitate cu legea din Belarus. Ea s-a angajat in "apeluri la actiuni menite sa pericliteze securitatea nationala a Republicii Belarus", a afirmat Comiteul de investigatii intr-un comunicat…

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- ​Câteva sute de soldați americani au început sa soseasca sâmbata în Lituania, țara membra a NATO, pentru un exercițiu militar în apropiere de frontiera cu Belarus, unde tensiunile cresc ca urmare a alegerilor prezidențiale contestate, relateaza AFP.Peste zece tancuri…

- Ucraina a calificat alegerile din Belarus ca nefiind libere sau corecte, conform ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Ucraina s-a alaturat Uniunii Europene in condamnarea alegerilor desfașurate in Belarus, in care Aleksandr Lukașenko a fost declarat invingator. potrivit Reuters. „Am pus…

- Protestatarii au iesit miercuri seara pe strazile din Belarus pentru a patra noapte consecutiv pentru a demonstra impotriva a ceea ce considera ca a fost fraudarea alegerilor la scrutinul prezidential desfasurat duminica, in pofida violentei de care au dat dovada fortele de ordine, informeaza dpa.Rezultatele…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a parasit Belarusul. Ea se afla actualmente in Lituania, informatia fiind facuta publica de catre ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.