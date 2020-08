Belarus: Sute de oameni au venit la înmormântarea unui protestatar care a murit la spital Sute de persoane au venit duminica, in orasul Gomel, din Belarus, la inmormantarea unui tanar care a fost arestat in timpul protestelor impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko si apoi a murit la spital, relateaza dpa. Oamenii au depus flori si au aprins lumanari, dupa cum se poate vedea in imaginile canalului de stiri Telegram. La fotografiile tanarului de 25 de ani au fost atasate baloane. Mama sa acuza politia pentru moartea tanarului, care suferea de o boala de inima. El a fost arestat pe 9 august, cand aveau loc alegerile prezidentiale, in timp ce mergea la prietena lui si a murit la spital… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

