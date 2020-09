Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Sanofi și GlaxoSmithKline (GSK) va costa mai puțin de zece euro, conform declarațiilor președintelui Sanofi Franța, Olivier Bogillot, scrie Reuters. Olivier Bogillot a subliniat ca prețul nu este stabilit in totalitate, fiind inca in evaluare in ceea ce privește…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat miercuri ceea ce el a numit amestecul fortelor straine in Belarus si a acuzat NATO si Uniunea Europeana ca fac declaratii ''distructive'' in legatura cu criza politica din aceasta tara, transmite Reuters. Seful diplomatiei ruse s-a…

- Stephen Biegun, adjunct al secretarului de Stat american, se va deplasa marti la Moscova pentru a discuta cu oficiali rusi de rang inalt despre criza din Belarus, despre controlul armamentului si Coreea de Nord, afirma ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, citat de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ambasadorul…

- Liderul opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va intalni, luni, in Lituania, cu numarul doi in Departamentul de Stat american, Stephen Biegun, ca parte a eforturilor de depasire a crizei de dupa alegerile controversate din 9 august, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Turcia…

- Adjunctul secretarului de stat american Stephen Biegun se va deplasa saptamana viitoare in Lituania si Rusia pentru a discuta despre situatia din Belarus, tara unde are loc o importanta miscare de contestare a realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza sambata AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite ale Americii (SUA) l-au inclus miercuri pe lista neagra pe fiul cel mare al presedintelui sirian Bashar al-Assad, Hafez, in varsta de 18 ani, in cadrul unei noi serii de sanctiuni impotriva Damascului, a anuntat seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite si Rusia urmeaza sa poarte saptamana viitoare primele discutii oficiale bilaterale din 2013 cu privire la securitatea spatiala, dupa ce Washingtonul a acuzat Moscova de faptul ca a testat luna aceasta o arma spatiala antisatelit, a anuntat un oficial de rang inalt de la Departamentul…

- Statele Unite ale Americii au condamnat marti noua lege chineza privind securitatea in Hong Kong, act normativ considerat o incalcare a angajamentelor internationale ale Beijingului, si au promis ca vor continua masurile dure ''impotriva acelora care inabusa libertatea si autonomia Hong Kong-ului'',…