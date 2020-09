Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri ca este "profund ingrijorat" dupa recurgerea la forta in Belarus impotriva manifestantilor pasnici, subliniind ca aceasta criza poate fi rezolvata numai "de poporul belarus", transmite AFP. Exprimata intr-un comunicat dat publicitatii, preocuparea sa are, de asemenea, in vedere "arestarea unor persoane care isi exprimau drepturile democratice legitime". Antonio Guterres mai este ingrijorat si de "informatiile in legatura cu tacticile de intimidare contra personalitatilor opozitiei, presei" si reprezentantilor societatii civile, a precizat…