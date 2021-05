Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui partid de opozitie din Belarus, Pavel Severinet, si alti sase militanti au fost condamnati marti la pedepse intre 4 si 7 ani de inchisoare, au anuntat pentru AFP jurnalisti prezenti la audiere. Toti sapte au fost judecati de la mijlocul lunii mai in Moghilev, in estul tarii,…

- Adrian Iacob și Mihail Marcoci, fostul rector și fostul prorector la Academia de Poliție, au fost condamnați, luni, de Curtea de Apel București la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare și cate 120 de zile de munca in folosul comunitații in dosarul șantajarii jurnalistei Emiliei Sercan. Sentința nu…

- Un tribunal belarus l-a condamnat joi la sase ani de inchisoare pe bateristul unui grup muzical care a jucat un rol in timpul manifestatiilor din 2020 impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat consecutiv, a anuntat organizatia neguvernamentala pentru drepturile…

- Aryna Sabalenka (23 de ani, locul 7 WTA) este noua campioana a turneului de la Madrid. Jucatoarea din Belarus a invins-o in finala pe liderul mondial Ashleigh Barty, scor 6-0, 3-6, 6-4. Finala de la Caja Magica a fost tranșata dupa o ora și 39 de minute de joc. Sabalenka lui i-a dat nicio șansa australiencei…

- Trei tineri din Ostra au fost condamnați la pedepse de cate 3 și 4 ani de detenție, dupa ce au violat o minora care nu implinise inca 12 ani. Tanarul care era major la data comiterii faptelor are de executat 4 ani de inchisoare in Penitenciarul Botoșani, in timp ce ceilalți doi, minori, au de ...

- Doi frați din Vaslui au fost condamnați la 18, respectiv 15 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce au aruncat in aer mai multe bancomate, in ianuarie-februarie 2019. Cei doi frați din satul vasluian Viltotești, in varsta de 30 și 33 de ani, au fost condamnați definitiv in septembrie 2019 de Curtea…

- Un tribunal din Turcia a pronunțat verdictul in cazul asasinarii ambasadorului rus Andrei Karlov. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. Astfel, cinci dintre inculpații in dosar au fost achitați. In același timp, alți șase figuranți au fost condamnați la inchisoare pentru un termen de la cinci pina…

- Un tribunal din Turcia a pronuntat marti cinci condamnari la inchisoare pe viata in dosarul asasinarii ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, in 2016, informeaza AFP si Reuters. Alti sase inculpati au fost condamnati la detentie pe termen mai scurt pentru "apartenenta la o organizatie…