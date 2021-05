Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui partid de opozitie din Belarus, Pavel Severinet, si alti sase membri ai formatiunii au fost condamnati marti la pedepse cuprinse intre patru si sapte ani de inchisoare, relateaza AFP.

- În plin scandal internațional dupa deturnarea unui avion și arestarea jurnalistului de opoziție Roman Protasevici, regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko a decis condamnarea unui grup de opozanți. Liderul unui partid de opozitie din Belarus, Pavel Severinet, si alti sase militanti au primit…

- Republica Belarus este gata sa desfașoare alegeri prezidențiale anticipate, insa in paralel cu noi alegeri prezidențiale in SUA, a declarat vineri liderul belarus, Aleksandr Lukașenko. “sint pentru. V-o spun public. sint pentru alegeri, pe care ei (Occidentul n.r.) le cer. Voi trece peste tot, peste…

- In timpul discuțiilor dintre președinеle Rusiei cel al Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, care au durat aproximativ patru ore la Moscova, parțile au discutat despre cooperarea bilaterala in economie, precum și despre o serie de probleme sensibile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul…

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 34 de ani, ambii din judetul Ialomita, care se sustragea executarii unor pedepse cu inchisoarea pentru comiterea infractiunii de viol, au fost depistati de politisti pe raza comunei Rosiori si incarcerati in penitenciare, potrivit IPJ Ialomita. "La data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 12 ani pentru efectuarea fara drept a operatiunilor de export, import, intermediere, tranzit si transfer din sau in teritoriul Romaniei a produselor militare de tipul armelor cu teava lisa, bombe,…

- Republica Belarus a fost exclusa de la editia din acest an a concursului Eurovision, programata in luna mai. Aceasta dupa ce a esuat pentru a doua oara in tentativa sa de a propune un cantec care „sa respecte dimensiunea non-politica a acestei competitii muzicale”. Potrivit DPA, European Broadcasting…

- Republica Belarus a anuntat vineri ca i-a cerut Lituaniei sa o extradeze pe lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, urmarita în tara sa pentru rolul sau în miscarea de contestare post-electorala în 2020, informeaza AFP și Agerpres."Parchetul general al Belarus i-a…