Belarus – România: Răzvan Marin dezvăluie ce anume le-a lipsit jucătorilor noștri pentru a învinge Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Razvan Marin, a declarat, joi seara, ca el si colegii sai sunt tristi si suparati dupa remiza, 0-0, cu Belarus, in preliminariile EURO 2024, precizand ca le-a lipsit luciditatea in ultimii 30 de metri pentru a inscrie si castiga partida, scrie news.ro. "Suntem tristi si suparati, am dat tot ce am avut mai bun, am incercat pana la capat sa castigam acest meci. Din pacate nu am reusit sa o bagam in poarta. Nu am reusit sa fim suficient de lucizi in ultimii 30 de metri, sa venim cu o pasa decisiva, cu un sut mai bun, cu miscare mai multa. Asta ne-a lipsit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

