Stiri pe aceeasi tema

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- In ultima ediție de MAX PROFEȚIILE LUI MITICA, invitatul special al fiecarei ediții a vorbit despre multe subiecte de actualitate și a povestit și alte lucruri interesante. Dumitru Dragomir a facut și o dezvaluire uluitoare și spune ca a jucat fotbal cu Viktor Orban, premierul Ungariei. Dezvaluire uluitoare…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a fost surprins de alegerile facute de Edi Iordanescu in echipa de start din Romania - Kosovo. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- La fel ca și precedenta acțiune a echipei naționale, selecționerul Edi Iordanescu a convocat doi clujeni in lotul echipei naționale. Este vorba de portarul Horațiu Moldovan și de mijlocașul Olimpiu Moruțan. Horațiu Moldovan are 25 de ani și este nascut la Cluj Napoca. Este cotat in acest moment la 2…

- Președintele Parlamentului Ungariei cere purificafrea Europei: declarația facuta la Harghita care ar putea starni un nou scandal politicLaszlo Kover, președintele Parlamentului Ungariei, a participat duminica la Harghita, in Romania, la sfințirea manastirii pauline din Harghita-Bai, construite cu…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…