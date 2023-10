Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, Victor Pițurca (67 de ani), a analizat șansele primei reprezentative de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. Romania face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra „Tricolorii…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO, 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Dupa remiza cu Israel, scor 1-1, „tricolorii” nu concep alt rezultat decat victoria cu Kosovo si promit un joc ofensiv. De altfel, si selectionerul Edi Iordanescu a a anuntat ca nu concepe alt rezultat decat victoria. La jumatatea…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO Vedat Muriqi a avut un mesaj razboinic inaintea meciului de pe Arena Nationala, cu nationala lui Edi Iordanescu. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vedat Muriqi a reusit o dubla de senzatie cu Elvetia si e gata sa marcheze si […]…

- Astazi, de la ora 21:45, Romania se va confrunta cu Israel in preliminariile Euro 2024. Meciul va avea loc pe Arena Naționala și va fi transmis și transmis in format LIVE TEXT pe www.stiripesurse.ro.Dupa un debut promițator, cu doua victorii și doua remize, echipa naționala a Romaniei se situeaza…

- Selectionerul nationalei, Edi Iordanescu, priveste cu incredere dubla Romaniei cu Israel si Kosovo. Romania – Israel e sambata, de la ora 21:45 in format LIVE TEXT pe AS.ro. Romania – Kosovo va fi in exclusivitate pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, tot de la 21:45. Ambele jocuri ale nationalei din…

- Romania va juca pe Arena Naționala meciurile cu Andorra (15 octombrie) și Elveția (21 noiembrie), ultimele disputate pe teren propriu de „tricolori” in preliminariile EURO 2024. Astfel, toate meciurile jucate acasa de Romania in preliminarii se disputa pe Arena Naționala. „Tricolorii” au invins deja…