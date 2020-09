Stiri pe aceeasi tema

- Apoximativ 100.000 de oameni au ieșit pe strazile din Minsk pentru a protesta fața de frauda electorala și violențele Poliției, scriu AFP și Reuters. 250 de manifestanți au fost arestați pentru folosirea simbolurilor opoziției, a anunțat Ministerul de Interne din Belarus.

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, s-a declarat "profund ingrijorat de informatiile despre rapirea si tentativa de expulzare fortata a unor lideri ai opozitiei din Belarus", afirmand ca ia in considerare noi sanctiuni, scrie Agerpres.

- Politia din Belarus a anuntat ca a arestat 633 de persoane in timpul protestului opozitiei de duminica, de la Minsk. De o luna, in Belarus are loc o miscare de protest fara precedent impotriva lui Aleksandr Lukasenko.

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea…

- Zeci de mii de oameni din Belarus au iesit duminica din nou pe strazi cerand demisia lui Alexander Lukasenko. 140 de persoane au fost arestate. Președintele, care ieri și-a sarbatorit ziua de naștere, a fost fotografiat din nou in public cu o arma de asalt si vesta antiglont, potrivit BBC. Zeci de mii…

- Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari, transmite dpa. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona.

- Multimile, cu flori sau baloane albe in maini, sustinute de claxoanele automobilelor, s-au adunat in lanturi lungi de zeci sau sute de persoane de-a lungul arterelor sau in jurul statiilor de metrou, potrivit corespondentilor AFP la fata locului. In total, mii de persoane s-au alaturat acestui tip de…

- Peste 35.000 de persoane au manifestat la Minsk in sprijinul Svetlanei Tikhanovskaia, principala candidata a opoziției la alegerile prezidențiale din 9 august in Belarus. In fața mulțimii, ea s-a adresat autoritaților care ii acuza soțul, candidatul inițial al opoziției, arestat in luna mai sub acuzația…