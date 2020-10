Sute de femei din Belarus au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva presedintelui autoritar Aleksandr Lukasenko, in ajunul unei demonstratii mai mari care ar urma sa coincida cu expirarea ultimatumului dat de opozitie, relateaza DPA. Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERS Femeile au iesit in centrul capitalei Minsk, in ciuda ploii. Multe dintre ele au purtat umbrele in rosu si alb, culorile drapelului istoric al tarii si acum un simbol al miscarii de opozitie. In fotografii distribuite pe portalul de stiri Telegram s-au vazut postere pe care scria 'Libertate pentru Belarus'.…