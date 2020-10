Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a facut sambata o vizita la o inchisoare din Minsk pentru a se intalni cu mai multi lideri ai opozitiei detinuti acolo, tema principala a discutiei fiind reforma constitutionala, potrivit agentiei Belta, citata de Reuters si EFE.



Intr-o fotografie publicata de un canal pro-Lukasenko pe Telegram, preluata de agentia de presa Belta pe website-ul ei, Lukasenko si alte 11 persoane imbracate in tinuta casual au luat loc in jurul unei mese decorate cu flori, fiecare avand in fata locului ocupat un ecuson cu numele sau.



