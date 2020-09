Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Belarus a folosit tunuri de apa miercuri seara împotriva manifestanților adunați în centrul Minskului dupa anunțul depunerii juramântului pentru un nou mandat, în spatelor ușilor închise, de catre președintelui Alexander Lukașenko, în fața unei mișcari…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat la Minsk, in pofida presiunilor politiei, pentru un nou mars de protest impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Manifestantii imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, s-au indreptat spre Palatul…

- Fortele de ordine din Belarus au luat-o pe sus, sambata, si pe Nina Baghinskaia, in varsta de 73 de ani, devenita simbolul protestelor, transmite Reuters. Aproape 2.000 de de manifestanti, majoritatea femei, s-au adunat sambata in centrul orasului Minsk pentru a cere demisia presedintelui Lukasenko.…

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza agentiile DPA si…

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, în centrul Belarusului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si The Moscow Times citate de Agerpres.„În dimineata zilei de 7 septembrie,…

- Politia din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii au fost condusi…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada joi seara in Belarus pentru a manifesta impotriva represiunii violente a miscarii de protest declansate de realegerea controversata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, transmite vineri AFP, citeaza Agerpres .

- CHIȘINAU, 13 aug - Sputnik. Aproximativ 700 de persoane au fost reținute miercuri in Belarus pentru participarea la protestele neautorizate. Intr-un mesaj al serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne postat pe Telegram, se menționeaza ca miercuri pe diverse resurse internet…