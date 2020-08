Fotbalistul Denis Alibec, in vacanta pe litoral, alaturi de familie si prieteni (galerie foto)

Denis a inceput fotbalul la Mangalia, iar apoi a trecut la FC Farul Constanta, club care l a lansat in fotbalul mare. In sezonul trecut al Ligii 1, atacantul de 29 de ani a inscris 14 goluri. In 2017, Denis si a… [citeste mai departe]