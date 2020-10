Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți manifestanți care protestau pasnic impotriva regimului Lukasenko la Minsk au fost arestați sambata, transmite dpa, potrivit Agerpres. Bilanțul arestarilor in timpul protestelor de dupa alegerile din august a deaișit pragul de 13.000.

- Politia a arestat 713 persoane in timpul protestelor desfasurate duminica in Belarus, a anuntat luni Ministerul de Interne de la Minsk, potrivit Reuters.Citește și: ALERTA de inundații in 17 județe, valabila pana miercuriPersonalul de securitate a folosit forta, inclusiv tunuri cu apa si grenade…

- In timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, politia din Belarus a arestat 317 persoane. Anuntul a fost astazi de Ministerul de Interne, potrivit Reuters. Duminica au marsaluit prin centrul capitalei Minsk zeci de mii de persoane, pentru a le cere autoritatilor sa ii elibereze…

- Politia din Belarus a anuntat ca a arestat 633 de persoane in timpul protestului opozitiei de duminica, de la Minsk. De o luna, in Belarus are loc o miscare de protest fara precedent impotriva lui Aleksandr Lukasenko.

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea…

- Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari, transmite dpa. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona.