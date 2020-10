Belarus: Poliţia a arestat 713 persoane în timpul protestelor desfăşurate duminică Politia a arestat 713 persoane in timpul protestelor desfasurate duminica in Belarus, a anuntat luni Ministerul de Interne de la Minsk, potrivit Reuters. Personalul de securitate a folosit forta, inclusiv tunuri cu apa si grenade asurzitoare, pentru a dispersa manifestantii care solicita demisia presedintelui Aleksandr Lukasenko si organizarea unor noi alegeri prezidentiale. Organizatia pentru drepturile omului Viasna a anuntat ca cel putin 600 de protestatari au fost arestati in Belarus in timpul celor mai recente demonstratii anti-Lukasenko, la care au luat parte zeci de mii de persoane in intreaga… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

