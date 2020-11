Stiri pe aceeasi tema

- Politia belarusa a facut uz duminica de tunuri cu apa, grenade asurzitoare si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii adunati la Minsk ca sa protesteze din nou impotriva realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit Ministerului de Interne belarus, informeaza AFP…

- Numele Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției din Belarus, apare pe lista cu persoane cautate din Rusia, potrivit The Moscow Times. Fosta contracandidata a președintelui Aleksandr Lukașenko este cautata pentru ”incalcarea Codului Penal”.

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, a fost introdusa in baza de date a Ministerului rus de Interne in categoria persoanelor care au fost anuntate in cautare pe teritoriul Federatiei Ruse.

- De asemenea, zece persoane, majoritatea femei, au fost retinute, cu forta, dupa s-au strans in fata unei biserici pentru a-i ura „La multi ani” Svetlanei Tsikhanouskaya, liderul Opozitiei, potrivit News.ro. Majoritatea participantilor erau femei, dintre care unele bateau in cratite cu polonice, altele…

- Politia din Belarus a transmis luni ca a arestat 633 de persoane in timpul manifestatiei ample de duminica a opozitiei impotriva realegerii, la inceputul lunii august, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP. "In total, 633 de persoane au fost retinute ieri pentru incalcarea legii privind…

