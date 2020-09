Avocatul Maxime Znak, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri dimineata de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters. "Maxime Znak a venit la birou pentru a participa la o videoconferinta, insa nu s-a mai alaturat (discutiei). Nu a mai apucat decat sa trimita cuvantul 'mascati'", a informat serviciul de presa al grupului sau de opozitie pe canalul sau de mesagerie, Telegram, publicand de asemenea o fotografie cu avocatul condus de barbati inarmati…