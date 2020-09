Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Belarus a decis, vineri, mentinerea in arest preventiv a Mariei Kolesnikova – unul dintre liderii opozitiei, pana la 8 noiembrie. Maria Kolesnikova, supranumita de catre internauți “Luptatoarea din Belarus” este inculpata pentru “actiuni in sensul subminarii securitatii nationale a țarii”,…

- Anchetatorii belaruși au acuzat-o oficial pe Maria Kolesnikova, lidera a protestelor, de subminarea securitații naționale, a spus miercuri Comisia de Investigații, relateaza Reuters. Kolesnikova fost acuzata ca a facut apel la ”acțiuni menite sa submineze securitatea naționala a Belarusului”…

- Maria Kolesnikova, unul din principalii politicieni ai opoziției din Belarus, afirma ca ofițerii de securitate i-au pus o punga pe cap și au amenințat ca o vor ucide când au încercat sa o deporteze cu forța în Ucraina la începutul saptamânii, potrivit unei declarații completate…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Svetlana Tihanovskaia și Veronika Țepkalo, doua dintre femeile care au dus o campanie de succes impotriva lui Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, au fost nevoite sa paraseasca țara. Maria Kolesnikova, a treia membra a campaniei, este reținuta de autoritațile de la Minsk și nimeni nu știe…