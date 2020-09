Belarus: Opozanta Maria Kolesnikova a anunţat fondarea unui nou partid Politiciana de opozitie belarusa Maria Kolesnikova a anuntat marti ca a fondat un nou partid, care va incerca sa promoveze reformele economice, politice si sociale in Belarus, transmite dpa.



Noua formatiune, numita Vmeste ('Impreuna'), isi propune sa ofere o platforma pentru cei care doresc o schimbare, a declarat Kolesnikova.



Maria Kolesnikova (38 de ani) este fosta sefa de campanie a lui Viktor Babariko, un candidat din opozitie care a fost intemnitat inaintea alegerilor prezidentiale din 9 august. Ea a devenit una dintre cele mai cunoscute personaje de la inceputul…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

