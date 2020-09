Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa tina vineri o noua reuniune neoficiala privind situatia din Belarus, de data aceasta publica si, in principiu, cu participarea liderei opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, au facut cunoscut luni surse diplomatice, scrie AFP. Aceasta sesiune, in videconferinta, este consacrata drepturilor omului in Belarus dupa expulzarea saptamana trecuta a unor reprezentanti ai presei straine si interdictia de acreditare pentru altii, a precizat o sursa diplomatica. Ca si precedenta discutie,desfasurata cu usile inchise la 18 august, noua reuniune este organizata…