Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a denuntat marti tentativa de expulzare a unor membri ai opozitiei din Belarus, afirmand ca ia in considerare noi sanctiuni, noteaza AFP.



Mike Pompeo s-a declarat "profund ingrijorat de informatiile despre rapirea si tentativa de expulzare fortata a unor lideri ai opozitiei din Belarus".



Secretarul de stat s-a referit in special la opozanta Maria Kolesnikova, condusa cu forta in cursul noptii de luni spre marti la frontiera dintre Belarus si Ucraina unde a fost arestata, dupa cum au facut cunoscut doi dintre partizanii sai care…