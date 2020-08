Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sustinatori ai opozitiei au iesit in strada, in Belarus. A fost a noua noapte de proteste la Minsk.Mii de sustinatori s-au adunat luni seara in centrul Minskului, pentru a noua noapte de proteste, dupa o zi tensionata cand presedintele Aleksandr Lukasenko a fost huiduit in timpul discursului…

- Contestat in tara si izolat pe plan extern, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a lasat deoparte neintelegerile cu omologul sau Vladimir Putin si incearca sa obtina sprijinul sau prin acuzatii la adresa NATO. Lituania avertizeaza ca un eventual ajutor militar al Moscovei pentru actuala putere de…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada joi seara in Belarus pentru a manifesta impotriva represiunii violente a miscarii de protest declansate de realegerea controversata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, transmite vineri AFP preluat de agerpres.Vezi și: Gabriela Firea spune ce fac medicii:…

- CHIȘINAU, 13 aug - Sputnik. Aproximativ 700 de persoane au fost reținute miercuri in Belarus pentru participarea la protestele neautorizate. Intr-un mesaj al serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne postat pe Telegram, se menționeaza ca miercuri pe diverse resurse internet…

- Protestatarii au iesit miercuri seara pe strazile din Belarus pentru a patra noapte consecutiv pentru a demonstra impotriva a ceea ce considera ca a fost fraudarea alegerilor la scrutinul prezidential desfasurat duminica, in pofida violentei de care au dat dovada fortele de ordine, informeaza dpa…

- In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o „crestere dramatica". Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care…

- Protestatarilor din Statele Unite, care marșaluiesc pe strazile marilor orașe americane de 7 zile, li se alatura oameni din toata lumea. In weekend-ul care a trecut, protestatari s-au adunat in Londra, Berlin și Auckland, printre alte orașe, pentru a iși arata solidaritatea fața de protestatarii americani,…