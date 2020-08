Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care a condus cea mai mare provocare la adresa regimului de la Minsk in cei 26 de ani de cand presedintele Aleksandr Lukasenko se afla la putere, a declarat intr-un interviu difuzat vineri ca nu va candida la presedintie daca se vor organiza noi…

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus. In plus, vor cere Rusiei sa nu se implice in criza politica de la Minsk, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters. „Drumul spre iesirea…

- Muncitori din mai multe uzine din Minsk au manifestat luni, la apelul opoziției belaruse, care a anunțat o greva generala generala dupa imensa manifestație de duminica, pentru alungarea de la putere a președintelui Lukașenko, scrie AFP.Candidata opoziției la prezidențiale Svetlana Tihanovskaia,…

- Candidata opozitiei la recentele alegeri prezidentiale din Republica Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat luni ca este pregatita sa conduca tara si a cerut crearea unui cadru legal prin care sa se asigure organizarea de noi alegeri corecte, informeaza Reuters. Intr-o inregistrare video din Lituania,…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a parasit Belarusul. Ea se afla actualmente in Lituania, informatia fiind facuta publica de catre ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Presedintele in exercitiu al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a castigat alegerile desfasurate duminica in aceasta tara, obtinand 80,23% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala, citand rezultatele preliminare ale unui scrutin tensionat, marcat de violente si acuzatii de fraude electorale,…