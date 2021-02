Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca proiectul noii constitutii din Belarus va fi redactat pana la finalul acestui an, transmite duminica Reuters, citand agentia de presa RIA. Belarusul este scena unor proteste aproape zilnice dupa alegerile prezidentiale din 9 august 2020, scrutin…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a salutat miercuri victoria probabila a democratilor in alegerile pentru Senat in statul Georgia, ceea ce le va conferi democratilor controlul in Congres, angajandu-se sa actioneze intr-un spirit de 'unitate', relateaza AFP. 'Este timpul…

- Autoritațile bieloruse au anunțat joi ca vor interzice parasirea țarii pe rutele terestre începând cu 20 decembrie pentru a combate pandemia de COVID-19, o masura catalogata de opoziție ca o noua forma mascata de reprimare a disidenței, relateaza AFP și Reuters.A fost decisa „suspendarea…

- Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform…

- Opoziția considera ca, deși președintele rus l-a susținut pe Lukașenko la inceputul protestelor, acum Kremlinul a luat o poziție de așteptare. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat ca ar dori sa se intilneasca cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Despre aceasta ea a declarat…

- Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a declarat miercuri ca exista o suma de 150 de milioane de dolari pentru compensatii, pusa la dispozitia persoanelor care au suferit din cauza represiunii regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA. Opozitia…