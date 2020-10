Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inaltilor responsabili ai fortelor de ordine sa actioneze fara indulgenta impotriva manifestantilor care ii contesta realegerea in scrutinul de la inceputul lunii august, considerat fraudat de opozitie si Occident, cerandu-le acestora sa "nu ia prizonieri", potrivit agentiilor de presa AFP, EFE si Belta. "Am rabdat. De la inceput am spus ca exista linii rosii. Si ei le-au depasit in multe directii", a declarat presedintele belarus intr-o intalnire cu conducerea Ministerului de Interne. Lukasenko a subliniat ca de acum inainte fortele statului…