Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o miscare de contestare fara precedent in cei 26 de ani de cand se afla la putere dupa reprimarea cu brutalitate a manifestatiilor ce au urmat scrutinului din 9 august, considerat fraudat de opozitie si de Occident, a declarat luni ca ar fi dispus sa-si transfere prerogativele dupa adoptarea unei noi Constitutii in cadrul unui referendum, intr-o tentativa aparenta de calmare a protestelor in masa si a grevelor incepute la principalele uzine din tara, potrivit Reuters.



Aceasta aparenta concesie, la o zi dupa o uriasa manifestatie…