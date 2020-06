Stiri pe aceeasi tema

- Punithan Genasan (37 de ani) a fost condamnat la moarte in Singapore. Barbatul a fost gasit vinovat de trafic de droguri si condamnat la pedeapsa capitala. Malaezianul a primit pedeapsa la 9 ani de la comiterea faptelor, sentinta fiind anuntata pe ZOOM.

- Cinci soferi au fost depistati in trafic, in primele patru luni ale acestui an, de catre politistii rutieri, conducand autovehicule fara a detine permis de conducere. Alti sase au fost surprinsi in trafic in timp ce conduceau autovehiculele cu permisul de conducere suspendat. Potrivit Codului Penal,…

- Judecatorii l-au condamnat pe un ieșean de 37 de ani. Individul a fost pedepsit pentru ca și-a batut nevasta insarcinata in luna a opta. Femeia a nascut fatul mort. Ambulanța a fost anunțata abia dupa șapte ore de la incident. Un ieșean a fost condamnat ieri de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca…

- Adolescentul din Orhei, care și-a ucis amicul minor pentru o consola de jocuri Xbox a fost condamnat la 10 ani și 6 luni inchisoare. Verdictul a fost dictat dupa ce Procuratura raionului Orhei i-a demonstrat vina pentru doua capete de acuzare: talharie și omor intenționat, informeaza PG intr-un comunicat.

- Tribunalul Bucuresti a decis luni ca medicul Mircea Beuran sa ramana sub control judiciar, in dosarul in care este judecat pentru ca ar fi primit o mita de 10.000 de euro.Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au verificat luni masurile preventive in cazul medicului si au decis mentinerea…

- Un tribunal din Rusia a redus luni pedeapsa cu inchisoarea aplicata protestatarului Konstantin Kotov de la patru ani la un an si sase luni, informeaza AFP Agerpres. Kotov, de profesie programator, fusese arestat pe 10 august anul trecut si condamnat pentru participarea repetata la manifestatii antiguvernamentale…

- Senatul a adoptat, marți, doua proiecte legislative care prevad ca mai multe categorii de detinuti vor putea sa isi execute pedeapsa la domiciliu, insa acestia vor fi supravegheati prin intermediul unei bratari electronice. Una din conditiile executarii pedepsei la domiciliu prevede ca detinutul…

- Proiectul prevede majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile și ii infecteaza și pe alții.Daca infecteaza o persoana, persoana gasita vinovata va primi o pedepsa cu inchisoarea de pana la 5 ani, iar daca infecteaza 2 sau mai multe persoane va primi o pedeapsa cu inchisoarea de pana la…