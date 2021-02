Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Planul prevede proteste impotriva regimului, presiuni internaționale, dar și negocieri secrete intre opozanți…

- Yekaterina Andreeva, reporter, si Darya Chultsova, cameraman, au documentat protestele din Belarus, din noiembrie si au fost arestate in aceeasi luna, noteaza Mediafax .Procurorii le acuza pe jurnaliste de instigare la violenta pentru ca au difuzat imagini de la proteste. Yekaterina si Darya au respins…

- Lidera opozitiei Svetlana Tihanovskaia vrea sa se intoarca in Belarus din exilul de peste hotare si a cerut ajutorul comunitatii internationale, intr-un mesaj adresat marti sustinatorilor sai pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza dpa. Ea a spus ca situatia liderului opozitiei ruse…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European. Pe de alta parte, Uniunea Europeana a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

- Zeci de simpatizanti ai opozitiei au fost retinuti duminica, la Minsk, in cursul unui nou protest impotriva Administratiei Aleksandr Lukasenko, afirma surse citate de agentia de presa Reuters. Potrivit...