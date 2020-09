Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE. ''In dimineata zilei de 7 septembrie, in fata Muzeului National de Arta, mai multe persoane necunoscute au urcat-o pe Koleskinova intr-un microbuz pe care scria 'Sviaz' ('Comunicatii') si au pornit intr-o directie necunoscuta'', a scris portalul. Aliati politici ai Mariei Kolesnikova au spus ca verifica informatiile privind rapirea sa, dar ca ea nu raspunde…