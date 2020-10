Belarus îşi închide frontierele terestre cu UE şi Ucraina, invocând coronavirusul Autoritatile belaruse au anuntat joi inchiderea temporara a frontierelor terestre cu Lituania, Letonia, Ucraina si Polonia, invocand lupta impotriva propagarii SARS-CoV-2, relateaza AFP. "Din cauza situatiei epidemiologice in tarile vecine, Belarus restrictioneaza temporar intrarea pe teritoriul sau prin posturile de control terestre din Lituania, Letonia, Polonia si Ucraina", a indicat Comitetul national pentru protectia frontierelor intr-un comunicat. Personalul diplomatic si camioanele de transport international de marfuri nu vor fi afectate de aceste restrictii, a precizat aceeasi sursa. La… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

