Interdictia va intra in vigoare pe 7 februarie, a spus ministerul, adaugand ca produsele in cauza se ridica la 1,6 milioane de tone pe an si valoreaza mai mult de 1 miliard de dolari. Lituania a blocat de potasa, care este o mare generatoare de bani pentru Belarus, dupa ce guvernul de la Vilnius a decis ca tranzitul este impotriva intereselor sale de securitate nationala. Masurile de retorsiune evidentiaza conflictul in curs dintre Belarus, care este sustinuta de vecina sa Rusia, si Occident. Cea mai mare companie de rafinare din Polonia, PKN Orlen este pregatita sa redirectioneze exporturile…