- Fortele ruse au continuat sa efectueze atacuri terestre limitate si fara succes in toate directiile, pe 6 iulie. Astfel de incercari sunt in concordanta cu pauza operationala rusa, care nu implica si nu necesita o incetare completa a ostilitatilor active.

- Teritoriul, infrastructura de razboi și posturile de comanda ale Poloniei vor fi primele lovite in cazul in care Belarusul va fi atacat și va trebui sa ia parte la un conflict armat, a declarat miercuri adjunctul sefului de Stat Major al fortelor armate belaruse, Ruslan Kosighin, citat de EFE și Agerpres…

- Aleksandr Lukașenko și-a declarat din nou susținerea fața de invazia ruseasca in Ucraina și a spus ca intenționeaza sa sprijine Rusia „pe deplin”, ca parte a angajamentului sau mai vechi pentru o „uniune de stat” cu Rusia, declarații interpretate ca un semnal ca Belarusul ar urma sa se alature militar…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat joi ca tara sa a achizitionat din Rusia sisteme de aparare antiaeriana S-400 si rachete Iskander. Belarusul este principalul aliat al Rusiei si are granita cu Ucraina, tara invadata de fortele ruse in urma cu 85 de zile. "Am ajuns la un acord cu (presedintele…

- Belarusul va desfașura trupe de operațiuni speciale in trei zone din apropierea graniței sale sudice cu Ucraina, au anunțat forțele armate ale țarii, marți, dupa ce Aleksandr Lukașenko a vorbit despre posibilitatea obținerii de rachete rusești pentru a consolida apararea țarii, relateaza Reuters, citat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, se intalnesc, marti, pentru a discuta despre situatia din Ucraina si despre sanctiunile decise de occident. Rusia a trimis zeci de mii de soldati dintre Rusia si Belarus in Ucraina incepand din data de 24 februarie. Lukasenko…