- Republica Belarus a fost exclusa de la ediția din acest an a concursului Eurovision. Decizia a fost luata de organizatori dupa ce Minskul a inscris, pentru a doua oara, o melodie care ar incalca regulile competitiei. Prima piesa propusa „I Will Teach You”, interpretata de cei de la Galasy ZMesta, conține…

- Cantecul „Ill Teach You” interpretat de grupul Galasy ZMesta , care ar lua in deradere protestatarii din Belarus care au manifestat pe strazi impotriva dictatorului Alexander Lukasenko, a fost interzisa de Eurovision, informeaza News.ro , care citeaza The Guardian. Piesa muzicala fusese alesa in mai…

- Reprezentantii celor 41 de tari inscrise la Eurovision Song Contest 2021 vor participa live in competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, au in vedere organizatorii evenimentului. Organizatorii ESC au spus ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru concurs.…

- Lidera opozitiei din Belaerus, Svetlana Tihanovskaia a recunoscut ca miscarea pentru democratie a suferit o infrangere temporara, intr-un interviu pentru ziarul elvetian Le Temps. “Trebuie sa recunosc, am pierdut strada. Nu avem mijloacele necesare sa contracaram violenta regimului impotriva protestatarilor“,…

- Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizat intr-un format limitat in orasul olandez Rotterdam in luna mai din cauza restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, au spus miercuri organizatorii, potrivit Reuters.

