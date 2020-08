Stiri pe aceeasi tema

- Politia antirevolta din Belarus a reținut, luni, la Minsk, doi membri ai ”Consiliului de coordonare”, format de opozitia din Belarus pentru a organiza o tranzitie politica dupa scrutinul prezidential contestat din 9 august, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.Serghei Dilevski si Olga Kovalkova au fost…

- Doi membri ai 'Consiliului de coordonare', format de opozitia din Belarus pentru a organiza o tranzitie politica dupa scrutinul prezidential contestat din 9 august, au fost retinuti luni la Minsk, a anuntat anturajul acestora, transmite AFP.Serghei Dilevski si Olga Kovalkova au fost arestati…

- Procuratura din Belarus a anuntat joi deschiderea unei anchete penale pentru ''atingere adusa securitatii nationale'' impotriva ''consiliului de coordonare'' format de opozitie in vederea promovarii unei tranzitii a puterii dupa alegerile prezidentiale din 9 august,…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a ordonat miercuri guvernului sa puna capat tulburarilor in tara si sa intareasca frontierele, in a 11-a zi de proteste ale opozitiei care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale de la 9 august, relateaza AFP."Nu trebuie sa mai avem tulburari…

- Sustinatorii opozitiei din Belarus s-au reunit marti in fata Centrului de detentie din Minsk unde se afla incarcerat sotul Svetlanei Tihanovskaia, candidata opozitiei la recentele alegeri prezidentiale, care a denuntat un 'sistem corupt', in cea de-a zecea zi a protestelor in Belarus, dupa contestatul…

- Trei membri ai organizatiei ruse de opozitie Open Russia a oligarhului in exil Mihail Hodorkovski au fost arestati sambata in Rusia, in timp ce se deplasau catre Belarus pentru a observa alegerile prezidentiale de duminica, a anuntat grupul, informeaza AFP.Presedinta Open Russia, Anastasia…

- O disputa intre Moscova si Minsk in legatura cu detentia a peste 30 de barbati pe care Belarus ii acuza ca sunt mercenari rusi s-a adancit sambata, in timp ce cele doua parti s-au contrazis reciproc asupra planurilor de deplasare ale grupului.

- Rusia dezminte ca ar incerca sa destabilizeze Belarus, dupa arestarea in aceasta tara a 33 de barbați suspectati ca ar fi mercenari ruși , trimiși sa destabilizeze țara inaintea alegerilor prezidentiale din 9 august, scrie Agerpres , care preia AFP.