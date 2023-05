Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul belarus Roman Protasevici, care a fost arestat la Minsk dupa ce avionul cu care calatorea de la Atena la Vilnius a fost deturnat, apoi condamnat la opt ani de inchisoare pentru acuzații legate de reportajele sale critice la adresa lui Alexandr Lukașenko, a anunțat luni, 22 mai, ca a fost…

- Un deținut incarcerat la Penitenciarul Arad pentru savarșirea infracțiunii de omor calificat, fiind condamnat la 15 ani de inchisoare, a fost eliberat anticipat, dupa executarea... The post Criminal la 17 ani. A executat zece din cei 15 ani de inchisoare la Penitenciarul Arad, iar acum a fost eliberat…

- Povestea lui Dani Alves este departe de a se incheia. Fostul fundaș al Barcelonei tot incearca sa obțina o eliberare pe cauțiune, insa cererile lui sunt respinse una dupa alta. Marți, apararea brazilianului a cerut din nou eliberarea sa, iar solicitarea a fost repinsa.

- Bloggerul chinez Fang Bin, care a fost arestat in 2020 pentru ca a documentat si facut publice detalii despre inceputul pandemiei de COVID-19, a fost eliberat din inchisoare, insa i se refuza intrarea in capitala Beijing, relateaza dpa, preluata de Agerpres.

- Curtea de Apel Chișinau a admis recursul avocaților fondatorului grupului de companii „Bis Mobil Kitchen” specializate in fabricarea mobilei de bucatarie in vederea plasarii lui in arest la domiciliu pentru 20 de zile.

- IPJ Timiș. Un tanar in varsta de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru furt din autovehicule. La data de 9 martie 2023, in... The post Eliberat din inchisoare in 9 februarie, arestat in 10 martie. Ce metehne vechi a avut infractorul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un tribunal din Minsk l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki, colaureat al premiului Nobel pentru pace in 2022 si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, informeaza ONG-ul sau, relateaza The Guardian.