Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul de ancheta a declarat ca barbatul, in varsta de 25 de ani, a murit intr-un spital din Gomel (sud), dupa ce a fost arestat duminica in timpul unei ''manifestatii neautorizate''. Potrivit acestei surse, care nu precizeaza data decesului, sanatatea barbatului s-a ''deteriorat brusc''…