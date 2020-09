Stiri pe aceeasi tema

- Lider al opoziției bieloruse, Maria Kolesnikova, și-a rupt pașaportul pentru a evita deportarea din propria țara, potrivit rapoartelor presei ucrainene, preluate de The Guardian. Kolesnikova a fost rapita din centrul orașului Minsk, de persoane imbracate in civil și purtand maști. Alți doi colegii ai…

- Maria Kolesnikova, figura de prim-plan a opozitiei din Belarus, si-a rupt pasaportul pentru a impiedica incercarea fortelor de securitate belaruse sa o deporteze in Ucraina vecina, a relatat marti agentia de presa Interfax-Ukraina, citata de Reuters. Kolesnikova, despre care nu se stia nimic de 24 de…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat sambata inchiderea temporara a punctelor de control de-a lungul frontierei cu Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters.Toate cele trei puncte de frontiera din Ucraina si Crimeea, peninsula…