Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat în timpul unui protest împotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, acesta fiind al doilea deces înregistrat de la începutul acestei miscari de contestare ce a fost reprimata violent, relateaza…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul de…

- Peste 2.000 de persoane au fost retinute in urma manifestatiilor care au avut loc in Belarus in ultimele 24 de ore, dupa realegerea lui Aleksandr Lukasenko.Ministerul de Interne de la Minsk a subliniat ca 21 de ofiteri de politie si membri ai fortelor de securitate au fost raniti. Cinci dintre…

- Casa Alba s-a declarat luni ''profund preocupata'' de realegerea în Belarus a presedintelui în exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Solicitam guvernului din Belarus…

- Casa Alba s-a declarat luni ”profund preocupata” de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza Agerpres, citand AFP."Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, ar fi caștigat un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa, scrie Agerpres. Peste 50 de persoane…

- Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national in urma ciocnirilor violente dintre politie si protestatari , dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv , a anuntat…

- Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national in urma ciocnirilor violente dintre politie si protestatar, dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, a anuntat…