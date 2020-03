Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat 253 de pacienti bolnavi de coronavirus. Prin comparatie, una dintre cele mai mici tari din Europa, Luxemburg, cu o populatie de doar 628.000 oameni, are 670 de cazuri confirmate.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca tara sa a reusit sa limiteze extinderea epidemiei…

- Un barbat de 70 de ani din județul Neamț a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași din cauza COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. ”In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre…

- Europa a depasit pragul de 150.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care peste 53.000 in Italia, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza unor surse oficiale pana duminica la ora 11:15 GMT.Cu cel putin 152.117 de cazuri, dintre care 7.802 de decese, Europa este continentul cel…

- Alte 66 de cazuri de coronavirus in Romania. Pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu... The post Coronavirus, 22 martie. 433 de cazuri in Romania. A fost confirmat al doilea deces appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Republica Moldova a anuntat primul deces dintre cele 30 de persoane infectate cu coronavirus la o zi dupa ce parlamentul a aprobat instituirea starii de urgenta pentru a tine sub control epidemia. Potrivit Radio Chisinau, premierul Chicu a avertizat ca sunt posibile decizii radicale dupa ce autoritatile…

- Italia, tara cea mai lovita de epidemie din Europa, ramane pe locul doi, dupa China, in ceea ce priveste numarul deceselor, dar coboara de pe locul trei pe patru in ce priveste numarul de cazuri (4.636 +778 de cazuri in ultimele 24 de ore), dupa China, Coreea de Sud si Iran.