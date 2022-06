Stiri pe aceeasi tema

Finlanda si Suedia vor achizitiona impreuna arme de foc portabile si arme antitanc, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Helsinki, dupa ce in aceeasi zi cele doua state si-au depus oficial cererile de aderare la NATO, transmite Reuters.

Bitcoin a ajuns, luni, la cel mai scazut nivel din ianuarie, in condițiile in care piețele bursiere in scadere au continuat sa afecteze criptomonedele, care se tranzacționeaza in prezent in linie cu așa-numitele active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice, scrie Reuters.

- Forțele armate din Belarus au inceput exerciții bruște la scara larga miercuri (4 mai), pe care oficialii le-au descris ca fiind testarea „pregatirii pentru lupta” și ca nu ar reprezenta nici o amenințare pentru vecini.Intr-un videoclip difuzat de Voyen TV, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii…

Fortele armate belaruse au inceput miercuri exercitii ample pentru a-si testa capacitatea de lupta, a anuntat Ministerul Apararii din Belarus, vecin al Ucrainei, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Vineri mai devreme, Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca a incercat sa plateasca in dolari – o intorsatura dramatica dupa ce tara a incercat anterior sa faca plati pentru obligatiunile sale denominate in dolari in ruble rusesti. Ministerul a declarat ca a efectuat o plata de 564,8 milioane…

- Reprezentantul permanent adjunct a declarat luni ca Moscova nu vede niciun rost o incetare a focului in Ucraina in aceasta etapa, temandu-se ca Kievul il poate folosi pentru a organiza „provocari”, a informat RIA, potrivit Reuters. Dmitri Polyanskii a spus acest lucru in contextul in care Rusia a anunțat…

- Obiectivul noii faze a ofensivei ruse Ucraina este ocuparea in intregime a regiunilor administrative Luhansk si Donetk, stabilirea unei legaturi terestre intre aceste teritorii si peninsula Crimeea, anexata in 2014, si distrugerea fortele armate ucrainene, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Kiev,…

- Rusia si China au convenit sa extinda cooperarea in cadrul unei intalniri a ministrilor de Externe ai celor doua tari, care a avut loc miercuri, in China, potrivit agentiei de stiri Interfax, care citeaza Ministerul de Externe al Rusiei, pe fondul a ceea ce Moscova a descris drept ”conditii internationale…