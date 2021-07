Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP.

- Autoritatile belaruse l-au transferat dintr-un centru de detentie in arest la domiciliu pe jurnalistul Roman Protasevici, care a fost arestat in mai, la coborarea sa dintr-un avion al Ryanair fortat sa aterizeze la Minsk, informeaza serviciul rus al BBC. Protasevici se afla in prezent intr-un apartament…

- Vladimir Putin isi afiseaza sustinerea fata de Aleksandr Lukasenko, in urma unor critici occidentale dure si unor masuri adoptate de Uniunea Europeana (UE) impotriva Minskului, dupa deturnarea unui avion de linie cu scopul arestarii unui opozant al liderului belarus care se afla la bord, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a primit vineri la Soci - statiune pe malul Marii Negre - pe omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, calificand reactia internationala la redirectionarea avionului de linie Ryanair la Minsk drept "izbucnire emotionala", relateaza TASS, Reuters, EFE si AFP.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat ca a actionat "legal" atunci cand a ordonat deturnarea unui avion civil catre Minsk dupa o alerta cu bomba, respingand acuzatiile ca a urmarit prin aceasta deturnare arestarea unui opozant, informeaza AFP si Reuters, noteaz[ Agerpres. "Am actionat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat un decret care permite transferul puterii prezidentiale catre Consiliul de Securitate, un organism consultativ format din inalti functionari, daca el este omorat sau daca din alte motive nu isi poate indeplini datoriile, a relatat sambata agentia de…

- ”Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia rosie cu Rusia, luand intentiile noastre bune drept slabiciune. Noi vom stabili singuri pe unde trece aceasta”, a spus Putin in fața Adunarii Federale, fara a specifica insa despre ce limite este vorba.Liderul de la Kremlin a adaugat ca Occidentul…