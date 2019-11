In Belarus au loc duminica alegeri parlamentare, considerate un barometru de putere pentru presedintele Aleksandr Lukasenko, care conduce tara de un sfert de secol si vizeaza un nou mandat anul viitor, relateaza AFP si dpa. Cetatenii cu drept de vot ii vor desemna pe cei 110 deputati in cadrul unui scrutin de la care principalii lideri contestatari ai puterii si singurii doi deputati de opozitie actuali au fost exclusi. 'Alegerile nu sunt decat un ritual, ca in URSS', a acuzat intr-un comunicat Ales Bialiatski, liderul ONG-ului Viasna. Sectiile de vot s-au deschis la ora locala 08.00 (05.00…