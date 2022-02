Belarus a votat anularea statului de stat non-nuclear: Proteste şi arestări în masă Aproximativ 800 de persoane au fost arestate la protestele izbucnite in urma referendumului pentru adoptarea unei noi constitutii prin care Belarusul renunta la statutul sau non-nuclear. Referendumul a avut loc intr-un moment critic pentru Belarus, care a devenit o zona de asteptare in ceea ce priveste invazia Rusiei in Ucraina, a anuntat, luni, guvernul, conform Reuters. Referendumul a declansat cele mai mari proteste din ultimele luni. Mii de oameni au iesit in strada, desi presedintele Aleksandr Lukasenko a impus o represiune radicala impotriva disidentei in urma protestelor de la alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 800 de persoane au fost arestate in Belarus dupa ce au ieșit in strada fața de referendumul organizat duminica pentru adoptarea modificarii Constituției, care ii permite țarii sa gazduiasca arme nucleare rusești pe teritoriul sau, relateaza Reuters.Votul a declansat in Belarus cele mai mari…

- Belarusul, țara devenita rampa de lansare pentru atacurile Rusiei asupra Ucrainei, a votat duminica pentru a-i da președintelui Alexandr Lukașenko puteri mai mari prin Constituție. Referendumul are ca rezultat și renunțarea la neutralitatea nucleara. Problema ce a fost supusa la vot viza…

- Belarusul, țara devenita rampa de lansare pentru atacurile Rusiei asupra Ucrainei, a votat duminica pentru a-i da președintelui Alexandr Lukașenko puteri mai mari prin Constituție. Referendumul are ca rezultat și renunțarea la neutralitatea nucleara, scrie Digi24 . Problema ce a fost supusa la vot viza…

- Belarusii au iesit in strada in ziua desfasurarii unui referendum pentru pentru adoptarea unei noi constitutii care ar elimina statutul nenuclear al tarii, intr-un moment in care tara a devenit o rampa de lansare pentru invazia Ucrainei de catre trupele rusesti, relateaza Reuters. Votul, care este aproape…

- În cadrul unui interviu, Aleksandr Lukasenko, a afirmat ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis ca îi va acorda rang de colonel în armata rusa, dar înca nu a facut-o. „Daca a promis, sa o faca!”, a insistat Lukașenko. „Putin este colonel si…

- Ministerul de Interne lituanian a anuntat ca autoritatile belaruse le-au ordonat migrantilor sa elibereze un depozit situat in apropierea frontierei cu Polonia si sa paraseasca orasul Minsk, ceea ce ar putea duce la noi tentative de a indrepta migrantii in numar mare spre

- Serviciile speciale poloneze au investigat zborul Atena-Vilnius care a efectuat o aterizare de urgența la Minsk din cauza unei presupuse amenințari cu bomba.La bordul avionului inmatriculat in Polonia se aflau și Roman Protasevici, cofondatorul in exil al instituției media Nexta pe Telegram și prietena…

- Autoritațile de Vilnius au anunțat, joi, ca le va oferi migranților asistența financiara in valoare de1.000 de euro pentru a-i motiva sa se intoraca in locul de proveniența. Propunerea vine in contextul in care Lituania face eforturi sa repatrize mii de migranți, potrivit AFP, citat de Agerpres. Fiecare…